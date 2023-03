Liebes-Comeback: Wollen sich Gisele Bündchen und Tom zurück?

Werden sie es erneut versuchen? Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) hatten lange als das Vorzeige-Paar schlechthin gegolten, doch dann wurde immer klarer, dass die beiden in einer ernsten Ehekrise steckten. Im vergangenen Jahr folgte dann die Scheidung, obwohl die zwei einstigen Turteltauben dies lange als keine Option betrachteten – zum Wohle ihrer gemeinsamen Kids. Eine Psychologin scheint sich nun jedoch sicher: Die Chance auf ein Liebes-Comeback bei Gisele und Tom ist relativ hoch!

Im Talk mit The Sun meint die Therapeutin Jo Hemmings: "Tom und Gisele wollen sich über Social Media von ihrer besten Seite zeigen. Aber ihre Postings enthalten auch sehr oft kryptische Nachrichten, die aufzeigen, dass die beiden sehr wohl vermissen, was ihnen ohneeinander fehlt." Die Psychologin schildert aber, dass das Ex-Paar Kompromisse eingehen und sich gegebenenfalls in Paartherapie begeben müsse, damit ein zweiter Liebesversuch gelingt.

Auch seien nicht durchdachte Entscheidungen keinesfalls im Sinne ihrer Kinder. Die Expertin äußert zudem: "Sollten sich Gisele und Tom für ein Comeback entscheiden, müssen sie sich total sicher sein, dass sie ihre einstigen Probleme überwunden haben." Es heißt, einer der Trennungsgründe sei gewesen, dass Tom seine Football-Karriere "zu wichtig" gewesen sei. Da der ehemalige Quarterback diese mittlerweile beendet hat, scheint dem Liebes-Comeback wohl nichts mehr im Weg zu stehen.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de