Am Set: Jennifer Aniston kümmert sich süß um Adam Sandler

So süß kümmert sich Jennifer Aniston (54) immer um Adam Sandler (56)! Die beiden Schauspielkollegen kennen sich inzwischen seit über 30 Jahren – im Jahr 2011 waren sie in dem Film "Meine erfundene Frau" auch gemeinsam auf den Kinoleinwänden zu sehen. Mittlerweile sind die beiden gute Freunde geworden und stehen in der Serie "Murder Mystery" bereits für die zweite Staffel wieder gemeinsam vor der Kamera. Jennifer plauderte jetzt aus, dass sie sich am Set immer rührend um Adam kümmert.

"Er ist immer so besorgt, sich um jeden zu kümmern, das macht er auch. Aber er gibt nicht auf sich selbst Acht", verriet die 54-Jährige in der Talkshow "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (48). Deswegen kümmere sie sich um ihn. "Ich mache ihm Smoothies, wann immer ich kann, und ich gebe ihm chinesische Kräuter, wenn er erschöpft ist", erklärte sie leicht amüsiert weiter. Dafür sei Adam immer nur eine Minute dankbar, erinnerte sie sich gespielt traurig an die Situationen.

"Das Einzige, was ich von Adam zurückbekam, war ein 'Was stimmt nicht mit dir?' Im Grunde war das auch jedes Mal der Fall, wenn ich jemanden gedatet habe", lachte die "Kill the Boss"-Darstellerin. Auch wenn Jennifer bereits zweimal verheiratetet war, ist es allgemein bekannt, dass sie nicht besonders erfolgreich bei Männern ist.

Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Adam Sandler und Jennifer Aniston im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de