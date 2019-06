Was für ein überwältigender Erfolg! Adam Sandler (52) und Jennifer Aniston (50) sind beide schon lange als Schauspieler aktiv und haben bereits viele Filme gedreht. Doch über den gigantischen Erfolg ihrer gemeinsamen Komödie "Murder Mystery" dürften die beiden nun selbst ziemlich erstaunt gewesen sein. Wie Netflix jetzt verkündete, stellte der Film auf dem Portal eine neue Bestmarke auf: Noch nie wurde ein Streifen an seinem Premierenwochenende so oft angeschaut!

Auf Twitter bestätigte das US-Unternehmen den neuen Rekord und sprach vom "größten Eröffnungswochenende aller Zeiten für einen Netflix-Film." Demnach hätten sich schon über 30 Millionen Menschen die Produktion angeschaut. Allein in den USA und Kanada sei der Streifen in den ersten zwei Tagen von fast 13,4 Millionen registrierten Netflix-Nutzern aufgerufen worden – die anderen knapp 17,5 Millionen User sollen sich über die ganze Welt verteilen.

Bei den Kritikern kam der Film aber offenbar wesentlich schlechter an als beim Publikum: Auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes erhielt die Comedy-Produktion vernichtende Bewertungen. Letztendlich sprang für Adams und Jennifers Online-Hit dort nur eine Bewertung von 45 % heraus – die hohen Streamingzahlen dürften für die beiden Stars jedoch ein großes Trostpflaster sein.

Getty Images Jennifer Aniston bei den InStyle Awards, 2018

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Jennifer Aniston

