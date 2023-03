Erstes Kind: Olympia-Turnerin MyKayla Skinner ist schwanger!

MyKayla Skinner verkündet süße Neuigkeiten! Die US-Amerikanische Turnerin beendete 2021 ihre professionelle Sport-Karriere, nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Tokyo eine silberne Medaille im Bodenturnen gewann. Zwei Jahre vor ihrem Karriere-Ende hatte sie ihrem Partner Jonas Harmer in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Jetzt geht das Pärchen den nächsten Schritt – MyKayla und ihr Ehemann erwarten ihr erstes Baby!

In einem niedlichen Instagram-Post verkündet die 26-Jährige die Baby-News: "Überraschung! Wir haben ein großes Geheimnis für uns behalten und können es nicht glauben, dass wir Eltern werden!", schreibt die Sportlerin unter einige Schnappschüsse, auf denen sie und ihr Partner im Konfettiregen jubeln und Ultraschallbilder in die Höhe halten. Total aufgeregt erklärt sie ihren Fans: "Wir sind so aufgeregt für dieses neue Kapitel und könnten nicht glücklicher sein."

Die werdenden Eltern müssen sich aber noch etwas gedulden – MyKayla ist offenbar erst im dritten Monat schwanger. "Neuestes Familienmitglied Baby Harmer kommt im September 2023", verrät sie ihren Fans unter den niedlichen Fotos.

Instagram / mykaylaskinner2016 MyKayla Skinner und Jonas Harmer im März 2023

