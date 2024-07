MyKayla Skinner entschuldigt sich bei US-Olympia-Turnerinnen

MyKayla Skinner zog in einem Video über das US-amerikanische Frauenturnteam für die Olympischen Spiele her – und bekam daraufhin mächtig Kritik. Ihre Worte bereut die ehemalige Kunstturnerin nun. "Ich möchte mich in aller Form bei Team USA und unserer Turngemeinschaft für meine Kommentare während meiner jüngsten YouTube-Episode zu den olympischen Turnwettbewerben entschuldigen", heißt es in einem Statement, das Us Weekly vorliegt. "Es war nicht meine Absicht, einen der Athleten zu beleidigen oder zu verletzen oder ihre harte Arbeit zu entwerten."

In dem Clip behauptete MyKayla, dass die Frauen des US-Teams nicht mehr so hart trainieren würden, wie es zu ihrer Zeit bei Olympia der Fall gewesen sei. Über diese Aussage reflektierte die ehemalige Sportlerin aufgrund einer schweren Phase ihres Lebens: Vor einigen Jahren warf die 27-Jährige ihrer früheren Trainerin Márta Károlyi vor, sie emotional und verbal missbraucht zu haben. Die ehemalige Olympia-Teilnehmerin meint: "Wenn ich darüber nachdenke, habe ich die 'Márta-Ära' mit der jetzigen verglichen. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich den psychischen und verbalen Missbrauch, den ich unter Márta erlebt habe und der vielleicht zu meinen verletzenden Äußerungen geführt hat, nicht vollständig verarbeitet habe."

Fernab der derzeitigen Negativ-Schlagzeilen läuft es privat offenbar prima für MyKayla. Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Beauty erstmals Mutter einer kleinen Tochter. Die freudige Nachricht verkündete die gebürtige US-Amerikanerin vor einigen Monaten auf Instagram. "Charlotte Jana Harmer ist gestern Nachmittag sicher angekommen. Mutter und Baby sind glücklich und wohlauf. Wir könnten uns nicht mehr wünschen!", lautete es auf dem Onlineportal. Den Kindsvater Jonas heiratete die stolze Mutter bereits 2017 nach rund zwei Jahren Beziehung.

Instagram / mykaylaskinner2016 MyKayla Skinner, Kunstturnerin

Instagram / mykaylaskinner2016 Ex-Olympia-Turnerin MyKayla Skinner mit ihrer Tochter Charlotte und Ehemann Jonas

