In Hospiz verlegt: Andrew Lloyd Webbers Sohn kämpft weiter

Er ist bei ihm! Andrew Lloyd Webber (75), der legendäre Komponist von Broadway Musicals wie "Cats" und "Jesus Christ Superstar", hatte vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht öffentlich gemacht: Sein ältester Sohn Nicholas leidet an Magenkrebs. Das musikalische Genie befindet sich zurzeit in England. Andrew möchte nicht von der Seite seiner Familie weichen, denn: Nick wurde vor Kurzem in ein Hospiz verlegt!

Nachdem sich Nick von einer Lungenentzündung, die seinen Zustand verschlechterte, erholt hatte, meldete sich nun sein Vater via Instagram zu Wort: "Er ist jetzt in ein Hospiz verlegt worden und kämpft gegen den Tod", sagte der fünffache Papa. Außerdem bedankte sich der 75-Jährige für die Unterstützung, die er seit der Bekanntgabe erhalte. Linedy Genao, die Hauptdarstellerin seines neuesten Werks "Bad Cinderella", das am selben Tag seine Premiere am Broadway feierte, schrieb unter seinen Beitrag: "All unsere Liebe und Gebete sind bei dir und deiner Familie!!! Heute Abend ist für euch!"

Die Musical-Legende hatte gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Diagnose seines Sohnes vorab angekündigt, dass er bei der Premiere nicht anwesend sein werde. "Im Moment ist mein Platz bei ihm und der Familie", hatte Andrew vor wenigen Tagen in einem Statement, das Hollywood Reporter vorliegt, geteilt.

