Andrew Lloyd Webber macht Krebs-Diagnose von Sohn bekannt

Andrew Lloyd Webber (74) enthüllt eine herzzerreißende Nachricht! Der Komponist von Musicals wie "Das Phantom der Oper", "Cats" oder "Jesus Christ Superstar" sollte am Donnerstag eigentlich sein neuestes Werk auf dem Broadway in New York vorstellen. Doch auf der Premiere von "Bad Cinderella" wird der Brite dieses Mal nicht anwesend sein. Andrew verrät den traurigen Grund dafür: Sein 43-jähriger Sohn Nick kämpft gegen Krebs!

"Ich bin am Boden zerstört, dass mein ältester Sohn Nick schwer krank ist", schreibt der 74-Jährige in einem Statement, das Hollywood Reporter vorliegt. "Wie meine Freunde und Familie wissen, kämpft er seit 18 Monaten gegen Magenkrebs und liegt jetzt im Krankenhaus", geht weiter aus dem Schreiben hervor. Das sei der Grund für sein Fernbleiben von der neuen Inszenierung. "Im Moment ist mein Platz bei ihm und der Familie", gibt Andrew weiter an.

Für die gesamte Crew dürfte all das keine Überraschung mehr sein, da der fünffache Vater schon den Vorpremieren fernblieb. Er richtete sich in seiner Aussendung auch an alle Beteiligten von "Bad Cinderella": "Ich werde nicht in der Lage sein, die wunderbare Besetzung, die Crew und das Orchester am Eröffnungsabend zu bejubeln."

