Für "Jersey Shore"-Star Ronnie ist Vatersein harte Arbeit!

Papa zu sein ist kein Zuckerschlecken! Ronnie Ortiz-Magro (37) war durch das Reality-TV-Format Jersey Shore bekannt geworden. Allerdings stieg der Muskelmann vor zwei Jahren aus der Serie aus, um sich auf seine psychische Gesundheit sowie seine vierjährige Tochter zu konzentrieren. Am Donnerstag kehrte der Ex-Häftling für einen Überraschungsauftritt in die Serie zurück und gab den Fans ein Update: Ronnie hat das alleinige Sorgerecht für Töchterchen Ariana und das ist für ihn nicht immer leicht.

"Es ist eine Menge harter Arbeit, aber sie hält mich im Gleichgewicht", erklärte er in der Sendung und fügte hinzu: "Sie beruhigt meine Welt. Die Beziehung zu ihrer Mutter war schwierig, aber die Kleine hat sich perfekt entwickelt. Sie ist so süß und so höflich!" Die Kleine habe ihm zudem aus einer schweren Zeit geholfen: "Ich hätte fast alles verloren, was ich mir aufgebaut habe. Ich hätte fast meine Tochter verloren." Fast neun Monate sei er in Behandlung gewesen, um seine Drogenprobleme zu bekämpfen, ergänzte Ronnie.

Ronnies Tochter Ariana stammt aus der Beziehung mit seiner Ex Jen Harley. Laut den Gerichtsunterlagen, die Sun vorliegen, hat der ehemalige Realitystar das primäre physische Sorgerecht für sein Kind, das während des Schuljahres bei ihm lebt.

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro mit seiner Tochter im Disneyland

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro, TV-Star

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro mit Tochter Ariana, 2021

