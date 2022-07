Bestätigen "Jersey Shore"-Ronnie und Saffire ihr Liebes-Aus?

Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass Ronnie Ortiz-Magro (36) und Saffire Matos' Beziehung endgültig gescheitert ist! Die Liebesgeschichte des Jersey Shore-Stars und seiner Partnerin beinhaltet jede Menge Hochs und Tiefs. So verlobten sich die Briten vor rund einem Jahr, obwohl er seiner Freundin gegenüber handgreiflich geworden war. Vor ein paar Tagen behauptete ein Vertrauter der beiden nun, dass sie sich wieder einmal getrennt hätten. Indirekt scheinen Ronnie und Saffire ihr Liebes-Aus jetzt auch zu bestätigen...

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 36-Jährige nun dieses vielsagende Zitat: "Der falsche Partner wird in dein Leben kommen, wenn du glücklich bist – und dich kaputtmachen. Der richtige Partner wird dich kaputt vorfinden und dir dabei helfen, glücklich zu werden." Meint der Reality-TV-Star hiermit etwa seine On-off-Flamme Saffire? Immerhin ist er ihr auf Instagram inzwischen entfolgt. Offenbar hat er auch alle gemeinsamen Bilder mit ihr gelöscht.

Ähnlich sieht es auf Saffires Seite aus: Die meisten Pärchenfotos mit Ronnie sind verschwunden. In den Kommentaren fragen ihre Fans bereits nach, was los ist. Eine etwas frechere Nachricht implizierte, dass sie es nicht lange genug mit ihrem Verlobten ausgehalten hätte. Darauf antwortete die Influencerin: "Ich habe mich drei Jahre lang um diesen Menschen gekümmert. Also kümmere du dich um deinen eigenen Kram." Dass sie hier in der Vergangenheit von ihrer Beziehung spricht, könnte ein weiterer Hinweis auf eine Trennung sein.

Instagram / _saffabear_ Ronnie Ortiz-Magro und Saffire Matos

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro, Oktober 2020

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro, TV-Star

