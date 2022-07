Insider: "Jersey Shore"-Ronnie und Saffire sind getrennt!

Traurige Nachrichten von Ronnie Ortiz-Magro (36) und Saffire Matos! Eigentlich sollte es gerade erst bergauf für die gemeinsame Beziehung der beiden gehen – denn nachdem der Jersey Shore-Star seiner Partnerin gegenüber handgreiflich geworden war, überraschten die zwei ihre Fans mit erfreulicheren Neuigkeiten. Die beiden hatten erneut zueinandergefunden und sich im Juni 2021 verlobt. Doch nun soll schon wieder alles vorbei sein – denn wie ein Insider verriet, gehen Ronnie und Saffire von nun an getrennte Wege!

Wie ein Bekannter der beiden gegenüber The Sun verriet, soll sich das Paar endgültig getrennt haben. "Sie haben sich Anfang Juni wie verrückt gestritten und haben Mitte des Monats Schluss gemacht", berichtete der Insider dem Magazin und fügte hinzu, dass sie zwei bereits auch räumlich auf Abstand gegangen seien. "Saffire zog aus Ronnies Villa in Los Angeles aus und zog Mitte Juni direkt an die Ostküste", erklärte die Quelle weiter.

Dabei schien nach seiner Haftentlassung alle Zeichen auf Liebe zu stehen, nachdem Ronnie vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war. Wie eine andere Quelle gegenüber People verriet, soll der Antrag in Form eines romantischen Picknicks an einem Strand in Los Angeles stattgefunden haben. Auch die Familien der beiden seien dabei gewesen, als der 36-Jährige seiner Ex die Frage aller Fragen stellte.

Anzeige

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro

Anzeige

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro, TV-Star

Anzeige

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de