Kurz vor den DSDS-Liveshows: Diese zwei Kandidaten sind raus

Diese Kandidaten müssen gehen! In der Musikshow DSDS sind die vier Juroren Katja Krasavice (26), Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Leony derzeit wieder auf der Suche nach dem neuen deutschen Superstar. In der aktuellen Folge kämpften die verbliebenen zwölf Kandidaten um den Einzug in die Live-Shows. Für diese beiden Kandidaten ist der Traum geplatzt: Tatjana Ivanovic und Felix Gleixner müssen ihre Koffer packen!

Für den letzten Recall-Auftritt durften die Nachwuchstalente ihre Songs selber wählen. Während einige Kandidaten mit ihrer Stimme überzeugen konnten, mussten Tatjana Ivanovic und Felix Gleixner ihre Koffer packen, denn ihre Perfomance reichte nicht aus. Eigentlich flog auch Rose Ndumba aus der Show, doch wenig später wurde verkündet: Sie darf nach rücken!

Ganze zehn Talente können weiter auf den Sieg hoffen: Sem Eisinger, Kiyan Sepehr Yousefbeik, Monika Gajek, Lorent Berisha, Natalie Nock, David Leischik, Lawa Baban, Aileen Sager, Rose Ndumba und Peris Achilleas Grigoriadis. Vor allem der Frankfurter Sem Eisinger sorgte mit seiner Performance von "Stand by Me" für Gänsehaut und erntete mächtig Lob von der Jury.

Anzeige

Instagram / tatjanaivano Tatjana Ivanovic, DSDS-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Felix Gleixner, DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / s_meisinger Sem Eisinger, DSDS-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de