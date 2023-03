Top Ten: Diese Filme und Serien erobern gerade Netflix!

Regiert You immer noch die Netflix-Charts? Die Stalker-Serie mit Penn Badgley (36) in der Hauptrolle des Joe Goldberg gehört zu den beliebtesten auf der Streamingplattform. Anfang März ist auch endlich der zweite Teil der vierten Staffel erschienen – mit einem heftigen Plot-Twist sorgten die Folgen für jede Menge Aufregung. Millionen User haben wieder eingeschaltet. Aber kann "You" auch nach zwei Wochen noch derart punkten? Hier kommt die aktuelle Top Ten auf Netflix!

Schaut man sich die Serien-Trends auf Netflix an, fällt auf: "You" konnte sich nicht an der Spitze halten und ist auf den dritten Platz runtergerutscht. Den ersten Platz belegt inzwischen die zweite Staffel der Fantasy-Romanverfilmung Shadow and Bone – Legenden der Grisha. Platz zwei geht an "Sky High: Die Serie". Platz vier und fünf belegen die neuen Folgen von "Lauchhammer" und Too Hot to Handle: Germany. Die Teenie-Serie Outer Banks liegt auf der Sechs. "The Glory" und "Luther" landen auf Platz sieben und acht. Das Schlusslicht bilden "Waco: Amerikanische Apokalypse" und die Fortsetzung vom Erotikdrama Sex/Life.

Und wie sieht es an der Film-Front aus? Hier belegt wenig überraschend "Luther: The Fallen Sun" – der Film zur Erfolgsserie mit Idris Elba (50) – Platz eins. Platz zwei und drei gehen an "Noise" und "Le Roi des Ombres". Im Westen Nichts Neues hat sich mit dem Oscar-Gewinn wieder in die Charts und auf Platz vier gekämpft. "Der Elefant des Magiers" und "Es war Zeit" bilden Platz fünf und sechs. "Gut gegen Nordwind" kommt direkt dahinter. Die Pornhub-Doku "Money Shot" kommt auf Platz acht. Platz neun und zehn bekommen der Superhelden-Streifen "Shazam!" und die Rom-Com "Faraway".

Netflix Penn Badgley in "You"-Staffel vier

SABRINA LANTOS/NETFLIX Sarah Shahi in "Sex/Life"-Staffel zwei

Courtesy of Netflix Idris Elba in "Luther: The Fallen Sun"

