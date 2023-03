Latte auf der Bühne: So schlug sich Gigi bei den SixxPaxx!

Gigi Birofio (23) lässt die Frauenherzen höherschlagen! Im Januar hatte der Reality-TV-Star den zweiten Platz im Dschungelcamp gemacht. Danach ging es für seine Karriere steil bergauf: Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat bekam sogar ein Angebot von der Männerstrip-Crew SixxPaxx, die ihm einen Haufen Kohle für seine sexy Tanzkünste boten. Jetzt war es so weit: Gigi ließ auf der SixxPaxx-Bühne die Hüllen fallen!

Bei der ersten Show des 23-Jährigen ging es heiß her. In einem Video, was Promiflash vorliegt, wird der italienische Casanova von einer tosenden Menge gefeiert, während er eine Dame aus dem Publikum auf die Bühne zu einer Badewanne trägt. Dann geht es so richtig los: Gigi reißt sich seine Hose vom Leib und steht nur noch in einem engen roten Männerslip da – und in seiner Unterhose wölbt es sich dabei ganz verdächtig! Lasziv tanzt der TV-Hottie die Frau mit seinem augenscheinlichen Ständer von hinten an und legt dabei sogar ihre Hand auf seinen Körper. Komplett nackt machte er sich aber nicht – im großen Finale präsentierte er den Ladys nur seinen blanken Hintern.

Ob Gigis Freundin Dana seine sexy Tanzeinlage gefiel? Wie er Promiflash vor wenigen Wochen ganz offen erzählt hatte, unterstütze ihn die Beauty bei seiner Stripkarriere: "Die ist dabei." Ein paar Grenzen gebe es aber: Zu heiß dürfe er mit einer anderen Frau nicht tanzen.

Gigi Birofio, TV-Star

Gigi Birofio, 2022

Dana Feist mit Gigi Birofio

