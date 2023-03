Grüne Haare: Stefanie Heinzmann präsentiert ihren neuen Look

Stefanie Heinzmann (34) begeistert mit einem völlig neuen Look! Nachdem die Sängerin 2008 Stefan Raabs (56) Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" gewann, startete sie im Musik-Business durch. Die Schweizerin brachte bereits einige Hits heraus und performte 2021 in der Show Sing meinen Song. Über die Jahre veränderte die Musikerin ihr Äußeres ziemlich drastisch. Bekannt wurde sie mit einer langen brünetten Mähne, die sie später abrasierte. Nun präsentiert Stefanie einmal mehr einen krassen Hairstyle.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Bild mit ihrem Stylisten. Er richtete sie für ihren Auftritt bei "Stadt Land Talent" her. Stefanie trägt auf dem Foto eine Art Vokuhila, bei dem der obere Teil der Haare lässig zur Seite gekämmt wurde. Doch der Hingucker des neuen Looks ist eindeutig die Farbe! Sowohl die Haare als auch die Augenbrauen der Musikerin sind knallgrün gefärbt.

Zuletzt hatte Stefanie nicht so schöne Neuigkeiten für ihre Fans: Sie musste ihre Tour Ende des vergangenen Jahres absagen. "Wir haben alles probiert, es ist einfach in diesen Zeiten nicht umsetzbar", erklärte die "Would You Still Love Me"-Interpretin. Dennoch konnte sie auch gute Nachrichten verkünden: "Wir werden nächstes Jahr unser 15-jähriges Jubiläum spielen. Das heißt, wir haben ganz tolle Festivals am Start!"

Getty Images Stefanie Heinzmann im Mai 2009

Getty Images Stefanie Heinzmann, Sängerin

Getty Images Stefanie Heinzmann, Oktober 2022

