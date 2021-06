In der Finalfolge der achten Sing meinen Song-Staffel sorgte Gentleman (47) noch mal für einen absoluten Knaller. Der Reggae-Künstler erzählte die Story von seinen Wüstenrennmäusen, die sich so unglaublich stark vermehrt hatten, dass es schon "eklig" wurde. Sein Kater Chillhuhn habe sich dann mal einen der Nager geschnappt und sei mit seiner Beute zu Gentlemans Eltern gegangen, während sie Tatort guckten. Selbst nach dem Abschluss der Dreharbeiten bringt die Erinnerung an diese Geschichte alle noch zum Lachen – wie insbesondere Nura (32), Stefanie Heinzmann (32) und Johannes Oerding (39) im Promiflash-Interview zeigen.

Als Letzterer im Gespräch mit Promiflash an die denkwürdigsten Momente der Staffel zurückdenkt, fällt ihm sofort Gentlemans-Wüstenrennmaus-Story ein. "Die war so lustig, dass wir uns, glaube ich, echt in die Hose gepisst haben vor Lachen", plaudert Johannes aus. Weil die Geschichte so unglaublich witzig ist – wie der "An guten Tagen"-Interpret aus eigener Erfahrung weiß –, hat er einen wichtigen Tipp für die Zuschauer: "Du [solltest] nichts im Mund haben, weil du dich verschlucken wirst oder du wirst es auf den Fernseher spucken."

Alleine Stefanie Heinzmann und Nura kommen schon bei der Erwähnung der Wüstenrennmaus-Story die Lachtränen in die Augen. "Die Wüstenrennmaus-Geschichte, das war wirklich ein Moment, da haben mir die Wangen und die Bauchmuskeln vor Lachen wehgetan. Das war auf jeden Fall sehr witzig", betont die Rapperin.

Anzeige

Instagram / gentleman_official Gentleman in Köln im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Johannes Oerding beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2015

Anzeige

Instagram / stefanieheinzmann Stefanie Heinzmann und Gentleman bei "Sing meinen Sing" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de