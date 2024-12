Ungewöhnlich: Das speist Stefanie Heinzmann an Weihnachten

An Weihnachten kommen auch bei den meisten Promis festliche Klassiker auf den Tisch. Für Stefanie Heinzmann (35) wäre das perfekte Weihnachtsdinner Raclette oder Fondue. Das sieht ihre Familie aber ganz anders. "Ich liebe meine Familie von ganzem Herzen, aber bei uns gibt es keinen heißen geschmolzenen Käse, bei uns gibt es ganz ekelhaftes Siedfleisch und aus irgendeinem ganz komischen Grund russischen Salat", offenbart die Sängerin lachend in der Show "Knapp vor Weihnachten", die am 22. Dezember ausgestrahlt wird. Das berichtete rbb 88.8 nun schon vorab. Da die Schweizerin kein großer Fan des Suppenfleisches ist, fällt ihr Weihnachtsessen etwas schlichter aus. Stefanie verrät: "Ich esse jedes Weihnachten Brot mit Butter."

In der Show werden weitere Musiker wie Sonia Liebing (35) oder The Bosshoss am vierten Adventssonntag ihre Lieblingsweihnachtssongs zum Besten geben. Dort verraten die Stars auch ihre mehr oder weniger festlichen Essgewohnheiten an Heiligabend, wie der Radiosender ebenfalls berichtet. So lässt sich Uwe Ochsenknecht (68) eine Genuss-Box von Nelson Müller (45) schicken, die er nur noch erwärmen muss. Auch für Jeanette Biedermann soll es praktisch und schnell gehen. "Kartoffelsalat und Würstchen, fertig ist der Laden", verrät die Sängerin.

Stefanie gewann 2008 die Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" von Stefan Raab (58). 2021 nahm die "All We Need Is Love"-Interpretin in der Show Sing meinen Song teil. Fans der Sängerin können sich freuen: Stefanie wird 2026 auf große "Circles"-Tour gehen! Vor zwei Jahren musste die 35-Jährige ihre Tour absagen. Diese freudige Nachricht ist für viele ihrer Unterstützer ein kleines Weihnachtswunder.

Getty Images Uwe Ochsenknecht bei der Premiere von "Die Ironie des Lebens"

Getty Images Stefanie Heinzmann, Sängerin

