"Nicht umsetzbar": Stefanie Heinzmann sagt ihre Tour ab

Schlechte Neuigkeiten für Fans von Stefanie Heinzmann (33)! Seit die Sängerin 2008 Stefan Raabs (56) Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" gewann, ist sie nicht mehr aus dem Musik-Business wegzudenken. So bringt sie einen Hit nach dem anderen heraus und performte sogar in der Show Sing meinen Song. Für die "Would You Still Love Me"-Interpretin könnte es eigentlich gar nicht besser laufen. Jetzt meldete sie sich allerdings mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans: Stefanie muss ihre Tour absagen!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige die traurigen News: "Die Tournee Anfang 2023 kann leider nicht stattfinden, wir müssen sie absagen. Wir haben alles probiert, es ist einfach in diesen Zeiten nicht umsetzbar", erklärte die Sängerin. Dennoch hat Stefanie auch gute Neuigkeiten für ihre Fans: "Wir werden nächstes Jahr unser 15-jähriges Jubiläum spielen. Das heißt, wir haben ganz tolle Festivals am Start!", berichtete sie voller Vorfreude.

Die Fans sind mehr als enttäuscht: "Auch, wenn ich es schon geahnt habe, macht es mich extrem traurig. [...] Ich habe mich echt gefreut, dass du mal wieder in der Nähe spielt", "Echt schade, aber war fast zu erwarten gewesen. [...] aber wir sehen uns irgendwann wieder", "Richtig schade! Aber dann hoffentlich bald im Sommer", schrieben einige Nutzer in den Kommentaren.

Stefanie Heinzmann im Mai 2009

Stefanie Heinzmann, Sängerin

Stefanie Heinzmann, Sängerin

