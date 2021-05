Stefanie Heinzmann (32) hat überlegt, ihre Musikkarriere abzubrechen! Aktuell ist die Sängerin in der achten Staffel von Sing meinen Song neben Gentleman (47), Nura (32) und Co. zu sehen. Im Rahmen des beliebten Tauschkonzerts begeistert sie ihre Mitstreiter mit ihrem musikalischen Talent. Doch dass die ehemalige Castingshow-Gewinnerin heute gefeierte Musikerin ist, ist nicht selbstverständlich: Stefanie plante einst, ihre Karriere an den Nagel zu hängen!

Bei "Sing meinen Song" erzählte die 32-Jährige ihren musikalischen Kollegen, dass es einen Moment in ihrem Leben gab, in dem sie über Karrierealternativen nachdachte. Sie hatte ein Album aufgenommen, eine Tour gespielt und daraufhin musste sie wieder Songs schreiben. Ihre Freundin habe sie dann gefragt, ob ihr Leben jetzt so weitergehen würde – das habe Stefanie zum Nachdenken gebracht. "Vom Tag des Castinggewinns bin ich immer nur die Welle geritten", ließ die "All We Need Is Love"-Interpretin Revue passieren.

In der Zeit dachte sie darüber nach, einen Berufswechsel anzustreben – auch, um privat mehr Zeit zu haben. Infrage gekommen wäre für die Künstlerin damals, Bestatterin, Schreinerin oder Hebamme zu werden. Doch als sie zwischenzeitlich wieder mit ihrer Band probte, waren alle Zweifel, was ihre Musikkarriere betraf, wieder verflogen. "Ein anderer Job kommt überhaupt nicht infrage. Das Schönste, das man machen kann, ist Musik machen", weiß Stefanie heute.

Getty Images Stefanie Heinzmann bei der Echo-Verleihung, 2009

ActionPress Stefanie Heinzmann im Juli 2019 in Köln

Francesco Gulotta / ActionPress Stefanie Heinzmann bei der 23. Jose Carreras Gala in München

