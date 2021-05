So erfolgreich und trotzdem so bodenständig! Seit Stefanie Heinzmann (32) 2008 als Gewinnerin von Stefan Raabs (54) Castingshow SSDSDSSWEMUGABRTLAD bekannt wurde, bringt sie einen Hit nach dem anderen heraus. Finanziell steht sie quasi also schon seit Jahren auf eigenen Beinen und trotzdem hat sich eines nie geändert: ihr Wohnsitz. Die gebürtige Schweizerin lebt damals wie heute mit ihren Eltern unter einem Dach.

"Wir leben in einem Haus, aber wir leben in zwei Wohnungen. Und jeder lebt trotzdem sein Leben", erzählte die 32-Jährige jetzt bei "Die Stefanie-Heinzmann-Story". Sie hat ihre eigenen vier Wände in der oberen Etage, ihre Mutter und ihr Vater in der unteren. "Ich habe ganz viel Freunde im Umfeld, für die wäre das unvorstellbar. Aber mit meinen Eltern klappt das gut", schwärmte die Sing meinen Song-Kandidatin. Wenn sie nicht gerade beruflich unterwegs sei, essen sie auch täglich zusammen zu Mittag und zu Abend.

Insgesamt ist der Familienzusammenhalt bei den Heinzmanns sehr groß. Stefanie beschreibt ihre Mama und ihren Papa als ihre großen Vorbilder. Beide hätten ihr ganzes Leben lang gearbeitet und trotzdem sei sie als Tochter dabei nie zu kurz gekommen. "Ich kann einfach nur sagen, dass meine Eltern mich mit purer Liebe aufgezogen haben und da ziehe ich meinen Hut vor", betonte sie.

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann, Sängerin

Instagram / stefanieheinzmann Stefanie Heinzmann, Sängerin

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

