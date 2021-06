Was ist euer "Sing meinen Song"-Tauschkonzert-Favorit 2021?

In wenigen Stunden geht die achte Ausgabe von Sing meinen Song zu Ende. Dabei lieferten Nura (32), Stefanie Heinzmann (32), Johannes Oerding (39), DJ BoBo (53), Joris (31), Gentleman (47) und Ian Hooper in jeder Sendung viele denkwürdige Momente. Es gab haufenweise Lachflashs, sehr viele Gruppenumarmungen und massenhaft witzige Geschichten. Allerdings kam es auch zu sehr emotionalen Augenblicken, die bei dem ein oder anderen die Tränen kullern ließen. Aber gibt es ein Tauschkonzert, das euch am meisten in Erinnerung geblieben ist?

Bei DJ BoBos Abend erfuhren alle viele interessante Funfacts zu dem Eurodance-King – beispielsweise, wie er zu seinem Künstlernamen kam und was dieser bedeutet. In der Joris-Folge wurden hingegen ernstere Töne angeschlagen. So erzählte der "Herz über Kopf"-Interpret, dass er 2016 Todesangst hatte, als er den Sprengstoffanschlag von Ansbach miterlebte. Auch die darauf folgende Nura-Episode war emotional. Die Rapperin sprach ganz offen über ihre Zeit im Heim und den Tod ihres Kumpels Sam. Kein Auge trocken blieb auch bei Ians Tauschabend. Nicht nur der Mighty-Oaks-Frontmann wurde von den Covern seiner Hits immer wieder zu Tränen gerührt – auch bei seinen Mitstreitern brachen alle Dämme, als er von seiner verstorbenen Mama Aileen erzählte.

Stefanie berichtete während ihrer Folge von der Zeit nach ihrem Durchbruch, als sie ein gestörtes Essverhalten entwickelte und sich später sogar selbst in eine Klinik einwies. Gentleman hingegen gab seltene Einblicke in sein Privatleben und gestand, dass er lange im Zwiespalt zwischen Windeln wechseln und seinem Rock'n'Roll-Lifestyle war. Johannes wiederum erzählte von seinen Anfängen in der Musikbranche und was ihm auf Tour schon alles passiert ist. Nach dieser kurzen Zusammenfassung, stimmt in der Umfrage ab, welches Tauschkonzert euer Favorit ist!

Joris bei "Sing meinen Song" 2021

Nura und Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

Stefanie Heinzmann und Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2021

