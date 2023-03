Niedlich: Ashley James verrät den Namen ihrer Baby-Tochter

Jetzt verrät Ashley James auch den Namen! Die britische TV-Persönlichkeit verkündete Mitte März eine niedliche Neuigkeit: Sie und ihr Partner Tom Andrews sind erneut Eltern geworden. Die beiden hatten zuvor schon einen kleinen Jungen namens Alfie auf der Welt begrüßt. Dieser durfte sich dann vor wenigen Wochen über eine Schwester freuen. Und wie die Kleine heißt, das offenbarte Ashley jetzt!

Gegenüber Hello! enthüllte sie das kleine Geheimnis: "Wir dachten, Ada sei ein schöner Name. Ich habe mich von Ada Lovelace inspirieren lassen. Sie war eine bekannte Mathematikerin und Wissenschaftlerin." Ashleys Freund Tommy arbeitet in Tech, weswegen der Name noch besser passe, erklärt sie weiter. Aber das Neugeborene hat nicht nur einen Namen.

"Sie heißt auch Isabella, wie meine Großmutter, die eine wundervolle Frau ist. Und dann haben wir uns noch für Blue entschieden, weil Alfies zweiter Name River ist und ich einfach ein Fan von Wasser bin", führte die "Made In Chelsea"-Darstellerin aus.

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Ashley James, Februar 2023

Instagram / ashleylouisejames Die Hände von Ashley James, ihrem Partner und ihrem Baby

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit ihrem Freund Tommy und Sohn Alfie

