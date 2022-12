Trotz Kritik: Ashley James steht für Body Positivity ein

Ashley James setzt ein klares Statement auf ihrem Social-Media-Account. Im vergangenen Oktober hatte die Influencerin die freudige Nachricht mit ihrer Community geteilt, dass ihr Partner Tom Andrews und sie erneut Nachwuchs erwarten: Zu ihrem Sohn Alfie Rivers gesellt sich bald ein kleines Töchterchen. Neben der Schwangerschaft gibt sie auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Nun machte sich Ashley für Body Positivity stark, was einigen Fans jedoch missfiel.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige "Made In Chelsea"-Darstellerin nun ein kurzes Video, das ihren Körper im Laufe der vergangenen Jahre zeigt. So war Ashley in vielen verschiedenen Situationen ihres Lebens zu sehen, in denen sie mal ein paar mehr, mal weniger Kilos auf den Rippen hat. Mit Sätzen wie "Du brauchst dein Aussehen nicht zu verändern, um glücklicher oder liebenswerter zu sein", versuchte sie ihre Community zu ermutigen, sich so zu lieben, wie man ist. Das stieß bei einigen Usern allerdings auf ziemlich viel Spott. So schrieb ein User beispielsweise, dass Ashley endlich aufhören sollte "so eine Scheinheilige zu sein".

In den Kommentaren sprangen der Britin jedoch auch zahlreiche Fans zur Seite, die Ashley für ihre aufbauenden Worte lobten. "Du bist schön, so wie du bist. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden" oder "Alles, was du sagst, ist wahr. Jede Frau sollte deiner Lebenseinstellung folgen", schrieben die Follower.

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und ihre Familie im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Influencerin

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de