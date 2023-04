"Positive Geburtsstory": Ashley James über Kaiserschnitt

Ashley James gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Geburtserfahrung. Die Familie der britischen Reality-TV-Bekanntheit ist erst vor wenigen Wochen größer geworden: Zusammen mit ihrem Partner Tom Andrews bekam die "Made in Chelsea"-Darstellerin am 11. März eine kleine Tochter, die den Namen Ada trägt. Bei der Geburt ihres ersten Kindes Alfie hatte Ashley keine guten Erfahrungen gemacht – jetzt berichtet sie ganz offen, wie toll die Kaiserschnitt-Entbindung der kleinen Ada war!

"Ich habe endlich meine eigene positive Geburtsstory", schreibt die stolze Mama unter ein süßes Instagram-Video, auf dem Ausschnitte ihrer Entbindung sowie die letzten Stunden davor zu sehen sind. "Die Geburt verlief nicht ohne Komplikationen [...], aber es war der surrealste und himmlischste Tag", schwärmt sie. Sie habe davor allerdings Angst gehabt, da sie bei der Geburt ihres Sohnes traumatische Erfahrungen gemacht hatte: "Der Gedanke an die Entbindung brachte mich zum Weinen."

Im Februar 2021 hatte sie Alfie auf der Welt begrüßt – dabei war im Krankenhaus offenbar nicht alles gut gelaufen. "Bei meiner Geburt dauerte es 22 Monate, bis ich mich körperlich erholt hatte, und emotional sogar noch länger", schildert Ashley nun. Sie wolle anderen Müttern aber Mut machen, offener über negative Erfahrungen zu sprechen: "Wie kann sich etwas bessern, wenn wir schweigen?"

