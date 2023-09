Sechs Monate nach Geburt: Ashley James ist stolz auf Figur

Sie verstellt sich nicht! Ashley James wurde vor sechs Monaten zum zweiten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Tom Andrews bekam die britische Reality-TV-Bekanntheit am 11. März eine Tochter namens Ada. Seither gibt sie gerne Einblicke in ihr Leben als Zweifachmama. Nun posiert sie mit ihrer Familie im Bikini vor der Kamera und teilt eine wichtige Message: Ashley ist dankbar für ihren Körper!

Auf Instagram veröffentlicht die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin Schnappschüsse von ihrem Familienausflug zum Strand. Dazu schreibt sie: "Swipe bis zum Ende, um die Realität meines Körpers nach der Geburt zu sehen, wenn er nicht gestellt ist – ich denke, es ist so wichtig, meinen Körper als einen Körper zu zeigen." Sie liebe ihn dafür, dass er ihre Babys zur Welt gebracht hat und behandle ihn mit Freundlichkeit und Geduld.

Die Britin bekommt gutes Feedback für ihren ehrlichen Post. "Was für ein großartiges Vorbild du für die ältere und die jüngere Generation bist. Es ist so schade, dass es nicht mehr Menschen gibt, die so inspirierend sind wie du!" oder "Ihr habt keine Ahnung, wie toll es ist, andere Mütter mit Körpern wie dem meinen zu sehen!", lauten zwei der vielen Kommentare.

