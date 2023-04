Verletzlich: So ging es Ashley James einen Monat nach Geburt

Vor wenigen Wochen konnte Ashley James ihr zweites Kind willkommen heißen! Die britische Reality-TV-Persönlichkeit und ihr Partner Tom Andrews haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Alfie. Vor wenigen Tagen hatte die frischgebackene Zweifach-Mama den Namen ihrer Tochter verraten: Ada. Im Netz teilte die Influencerin nun in einem Rückblick ihrer Gedanken einen Monat nach der Geburt: Ashley fühlte sich sehr verletzlich!

Mit einer Videocollage auf Instagram ließ die 36-Jährige ihre Follower an ihrem "glücklichsten Monat ihres Lebens" teilhaben. Das Video zeigt Zusammenschnitte aus dem Alltag vor und mit ihrem Neugeborenen: Ada lernt darauf unter anderem mehrere Familienmitglieder kennen. "Ich bin gleichzeitig so dankbar und glücklich, aber auch so verletzlich", schrieb der Realitystar unter den Film. Durch die Geburt ihrer Tochter habe sich Ashley eine Pause gegönnt und konzentriere sich im Moment ganz darauf, Mutter zu sein.

Gegenüber Hello! hatte die Blondine vor wenigen Tagen den Hintergrund zum Namen ihrer Tochter enthüllt: "Wir dachten, Ada sei ein schöner Name. Ich habe mich von Ada Lovelace inspirieren lassen. Sie war eine bekannte Mathematikerin und Wissenschaftlerin", hatte Ashley preisgegeben. Der Vater der Kleinen arbeitet in Tech, weswegen der Name noch besser passe, hatte sie weiter erklärt.

