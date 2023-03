Premiere: Neu-Mama Jennifer Gates zeigt den Kopf ihres Babys

Jennifer Gates (26) zeigt jetzt etwas mehr von ihrem Nachwuchs! Anfang März hat die Tochter von Bill Gates (67) ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Gemeinsam mit ihrem Mann Nayel Nassar durfte sie ein kleines Mädchen willkommen heißen. Auf einem Foto waren bereits die Füße der Kleinen zu sehen. Doch nun legte Jennifer mit einem weiteren Schnappschuss nach, auf dem sogar der Kopf ihrer Tochter zu erkennen ist!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 26-Jährige ein Foto, das zeigt, wie sie auf einer Bank sitzt und ihre Tochter in einer Trage hält. Das Baby ist darin fast komplett eingekuschelt – ein kleiner Teil des Kopfes blitzt jedoch hervor. Jennifer schaut liebevoll herab. Der Gesichtsausdruck ihres Kindes ist nicht zu sehen.

Der Name von Jennifers Tochter ist bislang unbekannt. In dem Beitrag, in dem die Pferdeliebhaberin die Geburt bekannt gegeben hatte, schrieb sie lediglich: "Wir senden Liebe von unserer gesunden, kleinen Familie." Später bedankte sie sich noch für die lieben Glückwünsche.

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und ihre Tochter im März 2023

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und ihr Mann Nayel Nassar mit ihrem Kind

Anzeige

Instagram / ClWYB9LrOAi Nayel Nassar und Jennifer Gates an Thanksgiving 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de