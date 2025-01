Großer Fehler: Bill Gates bereut die Scheidung von Melinda

Bill Gates (69) hat öffentlich erklärt, dass er seine Scheidung von Melinda French Gates (60) als den größten Fehler seines Lebens bereut. Das Paar, das sich nach 27 gemeinsamen Ehejahren im Jahr 2021 scheiden ließ, hatte sich während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 still und heimlich getrennt. Gegenüber der Zeitung The Sunday Times gab der Mitbegründer von Microsoft zu: "Das war der Fehler, den ich am meisten bereue." Trotz ihrer Trennung bleiben die beiden für ihre drei gemeinsamen Kinder Jennifer (28), Rory und Phoebe (22) in Kontakt und erscheinen zu gemeinsamen Familienanlässen, wie Bill weiter erzählte.

Im Interview gab Bill zudem Einblicke in die schwere Zeit nach der Trennung sowie in seine Gefühle zum Ende der Ehe: "Die Scheidung setze ich ganz oben auf die Liste meiner begangenen Fehler. Es gibt auch andere, aber keine, die so schwer wiegen. Die Scheidung war fürchterlich für mich und Melinda für die letzten zwei Jahre." Noch etwas anderes belastete ihn sehr: "Als Melinda und ich uns trafen, war ich zwar schon erfolgreich, aber nicht so sehr wie zu späteren Zeiten. Sie hat alles mit mir mitgemacht. Als wir uns scheiden ließen, war das schon hart für mich. Aber ich war sehr enttäuscht, als sie die Möglichkeit ergriff, aus unserer gemeinsamen Stiftung auszutreten."

Heute haben beide Ex-Partner ihr persönliches Glück offenbar wiedergefunden. Bill ist in einer Beziehung mit Paula Hurd, der Witwe des ehemaligen Oracle-CEOs Mark Hurd, während Melinda mit dem Tech-Unternehmer Philip Vaughn liiert sein soll. Sie wurde im Oktober 2024 Händchen haltend mit ihm in New York gesehen. In der Vergangenheit war sie bereits mit dem Fox-News-Korrespondenten Jon Du Pre zusammen. Die Beziehung endete jedoch Anfang des Jahres.

