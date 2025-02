Bill Gates spricht erstmals über Beziehung zu Paula Hurd

Bill Gates (69) hat sich nun zum ersten Mal öffentlich zu seiner Beziehung mit Paula Hurd geäußert. In einem Interview in der "Today Show" sprach der Milliardär und Philanthrop darüber, wie glücklich er mit seiner "ernsthaften Freundin" Paula sei. "Wir haben Spaß", erklärte er und erzählte, dass sie gemeinsam besondere Momente wie die Olympischen Spiele und andere aufregende Anlässe genießen. Seit 2023 tauchen Gerüchte über ihre Beziehung auf, vier Jahre nach dem Tod von Hurds Ehemann, dem ehemaligen Oracle-CEO Mark Hurd, und zwei Jahre nach Gates’ Scheidung von Melinda French Gates. Paula begleitete den Microsoft-Mitgründer mittlerweile zu verschiedenen gesellschaftlichen Ereignissen, darunter die Verlobungsfeier von Jeff Bezos (61) und die Breakthrough Prize-Zeremonie.

Im selben Interview sprach Bill auch über die schwierigen Momente seiner geschiedenen Ehe mit Melinda, die er als seinen größten Fehltritt bezeichnete: "Trotz der Tatsache, dass die Scheidung nicht toll war, würde ich alles wieder so machen – wegen unserer Kinder und der Arbeit, die wir gemeinsam leisten konnten." Der Unternehmer erklärte, dass er inzwischen Frieden mit der Vergangenheit gefunden habe und es keinen Grund zur Klage gebe: "Melinda geht es gut, und ich liebe meine Arbeit. Abgesehen von ein paar Höhen und Tiefen war meine Karriere unglaublich phänomenal. Meine Kinder sind phänomenal. Also es fällt mir sehr schwer, mich über Dinge zu beschweren." Die beiden Ex-Partner haben die drei erwachsenen Kinder: Jennifer, Rory und Phoebe. Jennifer, die Älteste, macht die Familie mit ihren beiden Töchtern Leila und Mia inzwischen auch zu stolzen Großeltern.

Paula ist ebenfalls Mutter zweier erwachsener Töchter, Kathryn und Kelly, die wie Bills Kinder inzwischen ihre eigenen Wege gehen. Bekannt wurde Paula, die Betriebswirtschaft an der University of Texas studierte, als Entwicklerin und Philanthropin. Zudem ist sie laut ihrem LinkedIn-Profil Expertin für die Organisation denkwürdiger Veranstaltungen. Seit dem Beginn ihrer Liaison mit Bill begleitet sie ihn nicht nur zu großen Events, sondern auch durch persönliche Meilensteine. Auffällig ist: Bereits in seiner neuen Autobiografie, die zeitlich lange vor ihrer Beziehung spielt, erwähnte Bill Paula liebevoll im Nachwort – ein Hinweis darauf, wie wichtig sie für ihn geworden ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paula Hurd und Bill Gates bei Olympia 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Gates im November 2019 in New York City

Anzeige Anzeige