Bill Gates' Tochter Jennifer hat ihr zweites Baby bekommen

Jennifer Gates (28) feiert die Geburt ihres zweiten Kindes. Auf Instagram teilt die Tochter von Bill Gates (69) ihren Fans mit einem süßen Foto mit, dass ihr neuester Familienzuwachs auf der Welt ist. Das niedliche Foto zeigt ihr älteres Kind Leila, wie es ganz gebannt auf das Baby in einem Bettchen schaut. Zu dem Schnappschuss schreibt die Ehefrau von Nayel Nassar: "Dürfen wir vorstellen: Mia. Sie ist an unserem dritten Hochzeitstag geboren und ist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können."

In den Kommentaren unter dem Beitrag freut sich auch der Opa der Kleinen. Bill schwärmt: "Ich bin überglücklich für euch, Jennifer und Nayel, und überglücklich für unsere ganze Familie." Der Microsoft-Gründer war lange Jahre mit Melinda Gates (60) verheiratet, doch 2021 ließen sich die beiden US-Amerikaner scheiden. Auch die stolze Großmutter widmet ihrem neugeborenen Enkelkind ein paar süße Worte: "Herzlichen Glückwunsch Jenn und Nayel! Es ist mir eine große Freude, euch als Eltern zu beobachten, und jetzt kann ich es kaum erwarten, Leila als große Schwester zu sehen."

Leila kam im Frühjahr des vergangenen Jahres zur Welt. Vor ihrer Geburt veranstaltete die werdende Mama eine luxuriöse Babyparty. Bilder der Feier auf Social Media zeigten einen prunkvoll geschmückten Raum und einen XXL-Weihnachtsbaum. Zu den beeindruckenden Fotos schrieb die passionierte Reiterin: "Immer noch auf Wolke sieben nach dieser Babyparty. Danke an all die Menschen, die mir und dem kleinen Mädchen so viel Liebe von nah und fern gegeben haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / jenngatesnassar Jennifer Gates' zwei Töchter, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Gates mit seiner Tochter Jennifer und dessen Ehemann Nayel Nassar

Anzeige Anzeige