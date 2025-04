"Ein Prozent": So viel Geld werden Bill Gates Kinder erben

Bill Gates (69) hat offenbart, wie viel Geld seine drei Kinder Jennifer Gates (28), Rory Gates und Phoebe Adele Gates (22) von seinem riesigen Vermögen erben werden – und es ist weniger, als viele vielleicht erwarten würden. Der Microsoft-Mitbegründer verriet im Podcast "Figuring Out with Raj Shamani", dass seine Nachkommen weniger als ein Prozent seines geschätzten Nettovermögens – aktuell über 100 Milliarden Dollar – erhalten werden. "Meine Kinder hatten eine großartige Erziehung und Ausbildung, aber mehr zu hinterlassen, wäre kein Gefallen für sie", sagte der 69-Jährige in dem Gespräch.

Mit dieser Entscheidung verfolgt Bill eine klare Philosophie. Statt eine Dynastie zu schaffen, wolle er seinen Kindern die Freiheit geben, eigene Wege zu gehen und Erfolg aus eigener Kraft zu erlangen, erklärte er weiter. Die Mehrheit seines Vermögens fließt in wohltätige Zwecke – vor allem in die Gates Foundation, die er im Jahr 2000 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Melinda (60) gegründet hat. Diese gilt als die größte private Hilfsorganisation der Welt. Auf die Frage, ob seine Kinder jemals enttäuscht über diese Entscheidung gewesen seien, entgegnete Bill: "Du willst, dass deine Kinder nie an deiner Unterstützung und Liebe zweifeln und sie stolz darauf sind, was du mit deinem Vermögen bewirkst."

Bill ist bekannt für sein Engagement im Bereich Philanthropie, und diese Werte gibt er scheinbar auch an seine Kinder weiter. Seine älteste Tochter Jennifer, die als Reiterin und Medizinstudentin ihren eigenen Weg geht, ist davon beeindruckt, wie die Stiftung ihres Vaters Millionen von Menschen hilft. Seit der Trennung von Melinda im Jahr 2021 betont Bill in Interviews immer wieder, wie wichtig es ihm ist, die nächste Generation nicht nur finanziell zu fördern, sondern ihnen auch ein Bewusstsein für Verantwortung und gesellschaftliches Engagement zu vermitteln – ein Ansatz, der das Leben der Gates-Familie deutlich prägt.

Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018

Getty Images Bill Gates mit seiner Tochter Jennifer und dessen Ehemann Nayel Nassar

