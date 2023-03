So verbringt König Charles III. seinen Abend vor der Krönung

Das sind seine Pläne für den Abend vor der Krönung! Nach dem traurigen Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bereitet sich ihr Sohn König Charles III. (74) auf seinen großen Tag vor: Die Krönung. Zwar trägt er seinen Titel bereits seit dem Ableben seiner Mutter, doch erst am 6. Mai wird er offiziell in London gekrönt. Die Vorbereitungen von Charles beginnen bereits am Vorabend.

Laut Mirror möchte der König es am Vorabend des großen Events ruhiger angehen lassen. Eigentlich ist Charles als wahrer Workaholic bekannt, der von früh bis spät seinen Pflichten nachgeht. Zwar ist ein Dinner im Buckingham Palast geplant, doch es scheint so, als ob König Charles die Zusammenkunft bereits um 18:00 Uhr verlassen wird.

Seine Mutter, die ehemalige Königin Elizabeth II. verzichtete bei ihrer Krönung auf eine vorabendliche Schonung – sie nahm bis zur späten Stunde an einem Bankett teil. Jedoch war seine Mutter damals gerade einmal 26 Jahre alt. König Charles III. ist bei seiner Krönung bereits 74.

ActionPress / Royalfoto Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der Gartenschau in Sandringham im Juli 2022

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Schottland

Getty Images Prinz Charles und Sandra Mason in Bridgetown, November 2021

