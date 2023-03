Suff, blaues Auge: Marc Terenzi bei Team 5ünf rausgeflogen

Was ist gerade mit Marc Terenzi (44) los? Als Mitglied der Boygroup Natural wurde der US-Amerikaner international bekannt. Nachdem sich die Musikgruppe ausgelöst hatte, trat der Ex-Mann von Sarah Connor (42) als Solokünstler auf. 2021 rief der Sänger gemeinsam mit Jay Khan (40) die Band Team 5ünf ins Leben. Doch jetzt hat er den Bogen offenbar überspannt: Marc ist hochkant aus der Band geflogen!

"Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich", bestätigte das Management der Band Marcs Rauswurf gegenüber Bild. Doch was ist der Grund dafür? Der Musiker habe sich in letzter Zeit sehr unprofessionell verhalten. So sei er zum Beispiel bei Proben nicht erschienen, weil er am Abend zuvor zu tief ins Glas geschaut haben soll. Er soll sogar kürzlich mit einem blauen Auge bei einem Band-Fotoshooting aufgetaucht sein. Darüber hinaus schwänzte Marc angeblich einen Auftritt von Team 5ünf in Mannheim.

Eigentlich schien Marc sein Leben im Griff zu haben. Während der Ausstrahlung vom Dschungelcamp machte er seiner Partnerin Verena Kerth (41) einen Heiratsantrag. Doch auch bei dem Paar soll der Haussegen schief hängen. Zuletzt sollen sich die beiden in einem Hotel lautstark gefetzt haben. "Es gab lautes Geschrei, die anderen Gäste haben sich beschwert", meinte das Hotel-Management gegenüber Bild.

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

© Anna Boshnakova Team 5ünf

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

