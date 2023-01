Dritte Verlobung: Verena Kerth will Marc schnell heiraten!

Verena Kerth (41) hat es offenbar eilig mit der Eheschließung! Nachdem sie das Dschungelcamp verlassen hatte, wartete am Strand von Australien eine ganz bestimmte Überraschung auf die Moderatorin: Ihr Freund Marc Terenzi (44) hielt ganz romantisch um ihre Hand an! Und bis zur Vermählung soll es jetzt auch gar nicht mehr so lang dauern: Verena will noch in diesem Jahr Ja sagen!

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" wurde sie nach ihren Hochzeitsplänen mit dem Sänger gefragt – und hatte in Bezug auf das Datum eine klare Ansage: "Noch dieses Jahr natürlich! Sonst klappt es ja wieder nicht." Für Verena ist es nämlich schon die dritte Verlobung: Eine Ehe mit Oliver Kahn (53), der seine hochschwangere Frau Simone (46) für sie verlassen hatte, kam trotz fünf Jahren Beziehung nicht zustande.

Erst mal muss sich die TV-Bekanntheit aber an die Planung ihres großen Tages machen. Hilfe bekommt sie dabei von ihren Dschungelkollegen: "Papis Loveday (46) macht ja das Hochzeitsstyling. Wir haben uns ja schon ausführlich über das Kleid, die Blumen und den Schmuck und so weiter unterhalten", hatte Verena Radio ENERGY stolz erklärt.

Getty Images Oliver Kahn und Verena Kerth, November 2006

AEDT Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

Instagram / papis_loveday Papis Loveday im Mai 2022

