Inmitten des Dramas: Iris Klein schmust mit Enkel Damian

Iris Klein (55) findet Halt bei ihrer Familie! Im Leben der ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidatin ist aktuell eine Menge los. Sie hatte ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55) eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) vorgeworfen. Später gab der angehende Schlagersänger tatsächlich zu, Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben. Inzwischen kann Iris jedoch wieder lachen – und das hat die frischgebackene Singlelady vor allem ihren Liebsten zu verdanken.

Via Instagram teilte Iris zuletzt immer wieder gegen ihren Ex und dessen angebliche Geliebte aus. Von nun an scheint sich die 55-Jährige jedoch auf das Wesentliche fokussieren zu wollen: Vor allem auf ihre Kinder und Enkelkinder! "Alles, was zählt im Leben, ist die Familie und Freunde, die ich zur Familie zähle", beschließt Iris unter einem niedlichen Bild, auf dem sie ihren Enkel Damian liebevoll in den Armen hält.

Dass sich Iris aktuell nur noch auf ihre Liebsten und vor allem sich selbst konzentrieren will, bewies die Mutter von Daniela Katzenberger (36) erst kürzlich mit einer überraschenden Beauty-Offensive: Iris hat sich im gemeinsamen Schweiz-Urlaub mit ihren Töchtern die Lippen aufspritzen lassen. Ihr Make-over präsentiert sie ihren Followern seither zu gerne in Form von Selfies auf Social Media.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im März 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im März 2023

