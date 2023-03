Make-over? Iris Klein hat sich Lippen aufspritzen lassen!

Iris Klein (55) war beim Beauty-Doc! In den vergangenen Monaten hatte die Reality-TV-Bekanntheit mächtig für Schlagzeilen gesorgt. So hatte sie ihrem Mann Peter Klein (55) vorgeworfen, sie mit Yvonne Woelke (41) zu betrügen. Inzwischen sind die beiden getrennt und wollen sich scheiden lassen. Die Influencerin lebt aktuell ihr Leben und ging sogar schon auf Dates, die aber offenbar keine waren. Nun hat Iris wieder News: Sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen!

In ihrer Instagram-Story nahm Iris ihre Community nun an einem ganz besonderen Tag mit. Momentan genießt sie zusammen mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) eine Auszeit in Bad Ragaz in der Schweiz. Und gut für Iris: In ihrem Hotel gibt es einen Kosmetikbereich – und dort ließ sich die 55-Jährige doch tatsächlich die Lippen aufspritzen. "Es ist noch geschwollen", erklärte sie ihren Fans.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kampf der Realitystars-Bekanntheit einem Beauty-Doc einen Besuch abstattet. Im November 2021 hatte sie sich beispielsweise das Gesicht straffen lassen. Nun darf sie sich an ihren neuen prallen Lippen erfreuen. Was sagt ihr zum Ergebnis? Stimmt unten ab!

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

