Zoff bei "Prominent getrennt"-Dreamteam Silva und Stefanie

Stefanie Schanzleh hat offenbar genug von der Laune ihres Verflossenen. Aktuell kämpfen die einstige Hot Banditoz-Sängerin und ihr Ex Silva Gonzalez (43) bei Prominent getrennt um den Sieg. Nachdem die beiden sich im ersten Spiel für die nächste Runde sicherten und sich bisher auch sonst immer näher kamen, galten die Sänger als Dreamteam. Doch damit scheint nun Schluss zu sein. In der aktuellen Folge macht Stefanie ganz deutlich: Sie hat genug von Silvas Wehwehchen und faulen Ausreden!

In der sechsten Folge der beliebten Realityshow kommt es zwischen Silva und Stefanie zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Nachdem der 43-Jährige wiederholt über seine Schürfwunden klagte, ist sich die hübsche Brünette sicher: Er will abbrechen. Der müde Silva hingegen entzieht sich der Situation, woraufhin Stefanie ihrem Teampartner Egoismus vorwirft – immerhin müsse sie sich auch außerhalb der Villa immer wieder hinten anstellen. "Seit einem Jahr mache ich die Kinder alleine! Ich brauche von dir auch Verständnis. Und jetzt gehst du wieder, du be*** Macho", platzt es aus der 34-Jährigen heraus.

Auch als Silva zurückkommt, um sein Verhalten mit seiner Persönlichkeit zu erklären, entspannt sich die Stimmung nicht. Im Gegenteil! "Was hast du denn [für unsere Familie] gemacht? [...] Du bist ein arrogantes Arschloch und haust wieder ab. Hast du einmal Unterhalt bezahlt das letzte Jahr?", wirft sie ihrem Ex vor. Eine Lösung finden die beiden letztendlich nicht, nachdem Silva den Klärungsversuch von Stefanie einfach mit einer Umarmung abwies.

