Peinlich: Moderatorin hätte Prinzessin Anne fast umgeritten

Die britische Moderatorin Clare Balding war vor ihrer Karriere bei der BBC mehrere Jahre als Jockey im Pferderennen tätig. Im Interview mit The Telegraph erinnert sie sich jetzt an ein Rennen im Jahr 1994, bei dem sie gegen Prinzessin Anne (73) und deren Tochter Zara Tindall (42) antrat. Es kam nämlich zu einem Zusammenstoß, bei dem Clare die Tochter von Queen Elizabeth (✝96) beinahe vom Pferd gestoßen hätte. "Es war ein Rennen, als ich erst seit ein paar Jahren an Wettkämpfen teilnahm. Ich kam ihr in die Quere, wir kollidierten und sie wurde fast abgeworfen", erzählt die Journalistin. Eine Situation, die für die Prinzessin hätte brenzlig werden können – glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. "Ich glaube, sie hat mir verziehen. Sie weiß, dass ich es nicht mit Absicht getan habe", meint Clare.

Glück für Clare war sicherlich auch, dass Anne eine versierte Reiterin ist. Das hatte sie bereits mehrfach bei offiziellen Anlässen wie beispielsweise der Krönung ihres Bruders, König Charles (75) , bewiesen. Dort ritt sie bei der Prozession zum Buckingham Palace vorneweg. Wie Annes Sohn Peter Phillips (46) erst vor wenigen Wochen gegenüber Sky News Australia verriet, sind Pferde eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen seiner Mutter. "Sie schätzt ihre Zeit zu Hause und ihre Zeit mit Tim, der Familie, den Hunden und den Pferden", plauderte er aus dem royalen Nähkästchen. Die Liebe zu Tieren wird Anne von ihrer eigenen Mutter geerbt haben: Die Leidenschaft der verstorbenen Monarchin für ihre Corgis und den Reitsport ist allseits bekannt.

In den vergangenen Wochen wird Anne allerdings nicht allzu viel Zeit für ihre Hobbys gehabt haben. Weil unter anderem Charles selbst erkrankt ist, mussten die gesunden Mitglieder der Königsfamilie fleißig einspringen. Zusammen mit Prinz William (41) und Königin Camilla (76) nahm die 73-Jährige so viele Termine wie möglich wahr. Beim traditionellen Ostergottesdienst trat der König wieder gemeinsam mit seiner Familie auf. Die Körpersprache-Expertin Judi James ist im Gespräch mit Femail sicher, dass die Geschwister besonders an diesem Tag den Eindruck erweckt haben, vor allem Charles beschützen zu wollen.

Getty Images Clare Balding beim Rugby League World Cup 2021 Gala Dinner im Oktober 2022

MEGA Prinzessin Anne beim Festival of British Eventing 2023

