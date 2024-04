Es knistert: "Bauer sucht Frau International"-Peter knutscht

Bei Bauer sucht Frau International springen die ersten Funken langsam über. Auch der Österreicher Peter ist von seinen Hofdamen Alisa und Stephanie ganz angetan. Doch nachdem Alisa eigentlich seine Favoritin war, bekommt nun Stephi ihre Chance. Peter entführt sie zu einem romantischen Picknick zu zweit. "Ich freue mich ja darauf, ein bisschen Zweisamkeit mit Peter zu haben, ohne Alisa, weil das Kennenlernen so halt einfach schwierig ist", zeigt sie sich enthusiastisch. Bei dem Gespräch wird es schnell romantisch – die beiden machen sich Komplimente und blicken sich tief in die Augen. "Ich sehe dir gerne in die Augen", meint Peter schließlich und Stephi ergreift die Chance, den 33-Jährigen zu küssen. "Der Kuss – der war eigentlich sehr schön", zeigt sich Peter zufrieden.

Mit dem Kuss konnte Stephanie auf jeden Fall bei Peter punkten. Eine, die darüber wohl eher weniger glücklich ist, ist Alisa. Schon als der Bauer ihre Kontrahentin zum Einzel-Date bittet, zeigt sie sich enttäuscht. "Ich habe mich natürlich nicht so toll gefühlt, als der Peter gesagt hat, er möchte sich mit der Steffi allein unterhalten. [...] Welche Frau sieht das gerne, wenn der Mann dann auch an einer anderen Frau Interesse zeigt oder Zeit mit ihr zu zweit verbringen möchte", meint sie zerknirscht im Interview. Zuvor hatten die beiden ihrem Peter extra ein gemütliches Frühstück zubereitet.

Ob Peter bei "Bauer sucht Frau International" tatsächlich seine große Liebe findet, werden die Fans wohl erst in ein paar Wochen herausfinden. Für den Tiroler ist es zumindest nicht der erste Versuch, sich im TV zu verlieben. Bereits 2021 suchte er bei "Bauer sucht Frau Österreich" die große Liebe. Doch auch wenn er gleich fünf Hofdamen in seinem Milchviehbetrieb begrüßen durfte, war die Richtige nicht dabei. Aufgegeben hat er aber offenbar noch nicht. "Liebe ist für mich der Grundstein für ein glückliches Leben. Ohne Liebe geht es eigentlich nicht. Vielleicht ist sie ja jetzt dabei", äußerte er sich im RTL-Interview guter Dinge.

