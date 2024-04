Diesen Boxweltmeister will Eugen Lopez bei Fame Fighting

Zu Fame Fighting Challenger lädt Eugen Lopez Realitystars und Influencer in den Ring ein. Doch am liebsten hätte der Unternehmer in diesem Jahr auch einen echten Profiboxer in den Zuschauerrängen – nämlich sein großes Vorbild Mike Tyson (57). "Mike Tyson ist für mich einer der Größten aller Zeiten, sowohl sportlich als auch als Mensch ein großes Vorbild", schwärmt der ehemalige Temptation Island-Verführer im Bild-Interview. Ob der dreifache Boxweltmeister tatsächlich kommt, ist aktuell wohl noch nicht klar. Aber Eugen hat eine Botschaft für Mike: "Du bist eine Legende! Wir laden dich als Ehrengast zum Fame Fighting Challenger ein, wenn nötig, fliegen wir dich ein."

Die meisten Kandidaten für den Boxring stehen mittlerweile fest. Unter anderem Lena Schiwiora (27), Jakub Merlan-Jarecki (28) und Mischa Mayer (32) treten an. Als Organisator hält sich Eugen wohl eher im Hintergrund und überlässt den Kämpfern die Bühne. Doch vor allem Realitystar Jannik Kontalis würde auch ihn gerne kämpfen sehen – am liebsten würde er selbst gegen seinen Kollegen antreten. "Du willst den Leuten eine Show bieten? Dann zeig doch mal, wie krass du bist. Weißt du was? Ich wette 10.000 Euro darauf, dass du verlierst", forderte der Make Love, Fake Love-Kandidat auf Instagram. Seiner Meinung nach sei Eugen kein guter Gastgeber, denn er sei bei den Fights einfach zu parteiisch.

Mit Mike hätte Eugen zumindest ein echtes Schwergewicht dabei. Seit 1986 ist er dank seines Sieges der bislang jüngste Boxer, der einen Weltmeistertitel erringen konnte. Ein Rekord, der ungeschlagen ist – Mike war damals gerade einmal 20 Jahre alt. Aber auch nach seinem Aus als Boxer verschwand er nicht von der Bildfläche. Seine Auftritte in der Comedy-Trilogie "Hangover" begeisterten das Kinopublikum. Im Jahr 2011 wurde er in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen. In diesem Juli wird der 57-Jährige auch wieder in den Ring steigen: YouTube-Star Jake Paul (27) forderte ihn heraus.

Getty Images Mike Tyson im Mai 2019

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Januar 2021

