Rebel Wilson und Ramona Agruma im Liebesurlaub auf Hawaii

Sie lieben sich wie am ersten Tag! Rebel Wilson (43) und Ramona Agruma könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die zwei Turteltauben gaben im Februar ihre Verlobung bekannt und die Fans können es kaum erwarten, bis die Pitch Perfect-Darstellerin und die Designerin ihr Hochzeitsdatum verkünden werden. Doch unabhängig davon gönnt sich das Paar wohl jetzt schon vorab seine Flitterwochen: Rebel und Ramona senden Liebesgrüße aus Hawaii!

Wie Rebel in ihrer Instagram-Story postet, befinden sich die Blondinen momentan auf der Trauminsel. Sie teilt zwei Bilder, auf denen die Schauspielerin und die Mode-Expertin in lockerer Kleidung und ungeschminkt posieren. Rebel trägt eine blau-weiß-gestreifte Bluse und eine weiße Schlaghose, während ihre Liebste sich in einem türkisfarbenen Hoodie und kurzen weißen Shorts präsentiert. Beide Pics wirken idyllisch: Auf einem Bild strahlen die Turteltauben in die Kamera mit dem Meer im Hintergrund. Auf dem anderen ist ein Lagerfeuer zu sehen, welches offenbar für eine romantische Stimmung sorgt.

In den vergangenen Monaten konnten Rebel und Ramona anscheinend gar nicht oft genug zeigen, wie gern sie sich haben. So küssten sie sich innig auf dem roten Teppich oder kuschelten mit ihrer gemeinsamen Tochter Royce. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben. Sie ist ein wunderschönes Wunder!", meinte Rebel in Bezug auf ihr kleines Kind.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

