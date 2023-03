Rebel Wilson und Ramona knutschen auf der Oscar-Afterparty!

Sie verstecken sich nicht! Rebel Wilson (43) hatte im vergangenen Juni ihre Liebe zur Unternehmerin Ramona Agruma erstmals öffentlich gemacht. Nur vier Monate später konnte das Paar die erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Im Februar dieses Jahres folgte dann die Verlobung. Die beiden scheinen total hin und weg voneinander zu sein: Auf der Afterparty der Oscars knutschten Rebel und Ramona im Blitzlichtgewitter

Die Bilder vom blauen Teppich der Vanity-Fair-Party nach den Oscars sprechen für sich: Die zwei Beautys kuscheln sich ganz eng aneinander. In einem flüchtigen Moment drücken sie sich einen Schmatzer auf die Lippen. Die Mütter einer Tochter wirken auf den Schnappschüssen wie frisch verliebt! Außerdem hatten sich die Blondinen für diese besondere Date-Night fein herausgeputzt und glamouröse Roben übergeworfen. Rebel trug ein goldenes Glitzerkleid mit einem auffälligen Accessoire: eine funkelnde Handtasche in Regenbogenfarben. Ob sie damit ein kleines Statement setzen wollte?

Erst vor wenigen Woche hatte Ramona auf Instagram einen süßen Geburtstagsgruß an ihre Liebste geteilt: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", hatte Ramona ihrer Verlobten unter einem Schnappschuss gratuliert. Die Aufnahme ist in ihrem Italien-Urlaub im vergangenen Sommer entstanden. Das Bild zeigt, wie die Turteltauben Hand in Hand eine Piazza entlang flanieren.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Rebel Wilson auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022 in Italien

