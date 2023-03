Die ersten Höhepunkte von König Charles' Besuch in Berlin

Hoher Besuch in Berlin! Am 6. Mai wird König Charles (74) offiziell zum neuen britischen Regenten gekrönt. Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, bereist der Monarch vor seinem großen Tag noch einige europäische Länder – so auch Deutschland. Am 29. März landete das royale Flugzeug mit Charles und seiner Queen Consort Camilla (75) in der deutschen Hauptstadt. Von da aus ging es für die Blaublüter zum Brandenburger Tor, wo sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) trafen. Danach folgten der Eintrag in das Goldene Buch sowie eine Baumpflanzung zu Ehren der Queen (✝96). Der Tag endete mit einem feierlichen Staatsbankett, wo auf den künftigen König angestoßen wurde!

