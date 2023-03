Enttäuscht? Colleen spricht über ihren Bachelor-Rauswurf

Das sind Colleen Schneiders Gedanken zu ihrem Exit bei Der Bachelor! Seit etwa einem Monat verteilt der Influencer David Jackson wieder Rosen und musste bisher schon einige Frauenherzen brechen. Das Feld lichtet sich langsam, bei intensiven Dates kann der Content Creator herausfinden, welche Frau perfekt zu ihm passt. Findet er vielleicht sogar seine große Liebe? Eins ist sicher: Colleen war es nicht, sie musste am Mittwochabend die Villa verlassen. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine, wie sie mit dem Rauswurf zurechtkommt.

In einem Interview mit Promiflash schilderte die Sportskanone ihre Gefühle. "Der Funke ist einfach nicht übergesprungen", erklärte sie ehrlich und führte ihre Gedanken weiter aus: "Nachdem ich die Woche über wieder komplett in der Villa verbracht habe [...], bin ich schon mit einem eher abgeklärten Gefühl in die Nacht der Rosen gegangen und es war dann auch in Ordnung zu gehen." Sie sei sich sowieso nicht wirklich sicher gewesen, ob David der richtige Mann an ihrer Seite gewesen wäre. Das habe sie ihm immer offen kommuniziert.

Und auch wenn David und Colleen die gleichen Interessen teilen, scheint das keine Garantie dafür zu sein, sich zu verlieben. "Die Chemie war aber leider nicht da. Kein Flow, kein Bauchkribbeln, keine Schmetterlinge. Das war keine Liebe auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten", reflektierte die 27-Jährige.

RTL Colleen Schneider begrüßt Bachelor David

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, Bachelor-Kandidatin 2023

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider im April 2022

