Snoop Dogg will die "Eier" von Emilia Clarke beschützen

Snoop Dogg (51) und Emilia Clarke (36) sind Fans voneinander! Die Schauspielerin schlüpfte von 2011 bis 2019 in die Rolle des Game of Thrones-Charakters Daenerys Targaryen. Diese gelangte in der Pilotfolge in den Besitz dreier Dracheneier: Drogon, Rhaegal und Viserion. Die letzte Staffel des Epos' enttäuschte viele Fans – auch Emilia hätte sich ein anderes Ende gewünscht. Doch der Rapper bleibt weiterhin ein großer Verehrer der Serie. Jetzt machte er Emilia ein ulkiges Kompliment!

Vergangene Woche besuchte die Schauspielerin ein Konzert des Rappers und traf ihn im Backstagebereich der O2 Arena in London. Den Moment teilte die 36-Jährige auf Instagram. "Ich würde deine Eier jederzeit beschützen. Ich bin für dich da, Baby, ich bin da. Du weißt, dass ich ein Fan der Serie bin", verriet ihr der 51-Jährige mit einem Lächeln. Enthusiastisch erwiderte Emilia: "Ja! Kann ich das schriftlich haben? Ich bin auch seit Ewigkeiten ein Fan von dir."

Wie die "Last Christmas"-Darstellerin unter dem Post schrieb, hätten ihr 16- und ihr 36-jähriges Ich einen lebensverändernden Moment gehabt: "Snoop. Doggy. Dogg. Der Mann, der Mythos, die Legende. Wenn er ruft, kommst du (ich) gerannt."

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke und Snoop Dogg nach seinem Konzert in der O2 Arena in London, März 2023

SIPA PRESS Snoop Dogg, Musiker

