Snoop Dogg ergattert die Hauptrolle in Sci-Fi-Blockbuster

Unverhoffter Casting-Coup: Snoop Dogg (53) übernimmt die Hauptrolle in dem neuen Sci-Fi-Film "The Last Man" von Regisseur Luc Besson (65), bekannt für Meisterwerke wie "Das fünfte Element" und "Léon - Der Profi". Der Rapper wird nicht nur als Hauptdarsteller auftreten, sondern auch als Mitproduzent verantwortlich zeichnen. Diese überraschende Zusammenarbeit zwischen der Musiklegende und dem Filmemacher machte nun das Branchenblatt Variety öffentlich und sorgte damit für viel Aufsehen in der Film- und Musikwelt.

"The Voice"-Coach Snoop ist kein Unbekannter in der Filmwelt: Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere hat er bereits in Filmen wie "Training Day" und "Starsky & Hutch" mitgewirkt. Die Wege von Snoop und Luc hatten sich schon einmal gekreuzt, als er in der englischen Originalversion von Lucs "Arthur und die Minimoys" der Figur Max seine Stimme lieh. Luc erklärte gegenüber Variety: "Ich bin ein Fan von Snoops Musik seit 'Who Am I?'. Wir haben uns vor 20 Jahren zum ersten Mal getroffen und wollten immer schon zusammenarbeiten. Wir brauchten nur das richtige Projekt – und das hier ist es." Über die genaue Handlung von "The Last Man" ist noch wenig bekannt, außer dass es ein postapokalyptisches Sci-Fi-Abenteuer sein wird, inspiriert von "Planet der Affen", das Science-Fiction mit Comedy und Action verbindet. Die Dreharbeiten sollen 2025 beginnen.

Die Zusammenarbeit mit Luc markiert für Snoop einen weiteren Meilenstein in seiner vielseitigen Karriere. Der Rapper, der immer wieder seine Komfortzone verlässt und neue Wege geht, zeigt einmal mehr seine Leidenschaft für die Kunst in all ihren Facetten. Luc und Snoop blicken nicht nur auf eine langjährige Freundschaft zurück, sondern teilen auch die Begeisterung für innovative Projekte. Ihre gemeinsame Vision könnte "The Last Man" zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Fans von Musik und Film machen. Die Vorfreude ist groß, und viele sind gespannt, wie sich dieses unkonventionelle Duo auf der Leinwand präsentieren wird.

Getty Images Filmproduzent Luc Besson bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

