Für seine Mutter (†): Snoop Dogg bringt Gospel-Album raus

Snoop Dogg (53) verlor im Oktober 2021 den wichtigsten Menschen in seinem Leben – seine Mutter Beverly Tate. Um ihr Erbe aufrechtzuerhalten, widmet sich der Rapper nun einem ganz besonderen Projekt. Auf Instagram teilte er seinen Fans mit, dass er an ihrem Geburtstag, dem 27. April, ein Gospel-Album veröffentlichen wird. Die Platte trägt den Titel "Altar Call" und Snoops geliebte Mutter ist auf dem Cover zu sehen. Der erste Song heißt passenderweise "Mother I Miss You".

Im Gespräch mit Okayplayer verriet der Hip-Hop-Star weitere Details zu der Inspiration hinter der Musik. "Die Seele meiner Mutter wird für immer in mir leben", machte Snoop deutlich und ergänzte: "Dieses Album ist eine Reflexion von all dem, was sie mir beigebracht hat – meine Stimme und meine Plattform zu nutzen, um Liebe zu verbreiten und die Welt zu heilen." Beverly arbeitete zu Lebzeiten jahrelang als Chorleiterin in ihrer Kirche.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 53-Jährige musikalische Experimente wagt. Schon 2018 veröffentlichte Snoop mit "Bible Of Love" ein Gospel-Album. Seit zwei Jahren betreibt der einstige Gangster-Rapper außerdem einen YouTube-Kanal, auf dem er Lieder für Kinder veröffentlicht. Die Songs werden in den Videos von bunten Zeichentrickhunden gesungen und sollen seinen jüngsten Fans soziale, kognitive und emotionale Fähigkeiten vermitteln. Die beliebtesten Clips tragen die Titel "Believe in Yourself", "Girl Power" und "I Can Do Hard Things".

Beverly Tate, Snoop Doggs Mutter

Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York