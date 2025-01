Emilia Clarke geht angeblich wieder alleine durchs Leben

Ein frischer Start ins neue Jahr? Emilia Clarke (38) soll laut The Sun wieder Single sein. Die Game of Thrones-Ikone wurde zuletzt im November vergangenen Jahres in London mit DJ Sebastian "Bassi" Fox gesehen, was bei Fans für reichlich Spekulationen sorgte. Ob es sich bei den beiden tatsächlich um ein Paar gehandelt hat, blieb ungeklärt, doch nun berichten Quellen, dass die Schauspielerin und der Musiker wieder getrennte Wege gehen. "Sie hatten eine schöne Zeit, aber irgendetwas hat einfach nicht gepasst. Am Ende haben sie erkannt, dass sie vielleicht doch nicht füreinander bestimmt sind", verriet ein Insider.

Trotz der angeblichen Trennung scheint Emilia positiv in die Zukunft zu blicken. Laut dem Informanten soll sie betont haben, dass sie und Bassi sich weiterhin gut verstehen und versuchen wollen, eine freundschaftliche Basis zu bewahren. Ablenkung hat die Britin ohnehin genug: Mit ihrer Sprechrolle in dem Netflix-Animationsfilm "The Twits" und den Dreharbeiten zur US-Crime-Serie "Criminal" bleibt sie beruflich auf Erfolgskurs.

Eine Sache, die Emilia wohl immer begleiten wird, ist ihre Verbundenheit zu "Game of Thrones". In einem Interview mit People verriet die Daenerys-Targaryen-Darstellerin, wie sehr sie das Franchise heute schätzt: "Je mehr Abstand ich zu 'Game of Thrones' habe, desto mehr kann ich es einschätzen." Während der acht Staffeln habe sie zunächst nicht realisiert, was für ein außergewöhnlicher Moment ihrer Karriere das Projekt sei. "Je mehr Zeit vergeht, desto mehr denke ich: 'Das war etwas ganz Besonderes und etwas ganz Seltenes'", reflektierte Emilia in dem Gespräch.

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

RTL II Kit Harington und Emilia Clarke in "Game of Thrones"

