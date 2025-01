Snoop Dogg plant Benefizkonzert für Opfer von Waldbränden

Snoop Dogg (53) sammelt momentan Sachspenden und koordiniert Hilfsangebote für Opfer der Waldbrände in Südkalifornien. Doch das ist nicht alles. Zu Gast bei "Jimmy Kimmel Live" erklärt er: "Wir sprechen darüber, Konzerte zu veranstalten, um Geld für die Opfer und die Menschen, die unter dieser Situation leiden, zu sammeln. Das ist der Ansatz, zu dem ich tendiere." Dafür würde der "California Love"-Interpret natürlich keine finanzielle Gegenleistung erwarten. "Wir versuchen nur zu helfen. Wir versuchen, so viel zu tun, wie wir können", macht der Musiker deutlich. Konkrete Details zu möglichen Terminen oder weiteren Künstlern, die sich an dem Projekt beteiligen könnten, scheint es bisher noch nicht zu geben.

Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus heißt, ist seit Jahrzehnten eine der prägenden Persönlichkeiten der US-Musikszene. Nachdem er in den 1990er-Jahren als Gangster-Rapper bekannt geworden war, hat sich sein Image in den vergangenen Jahren verändert: Mittlerweile engagiert er sich regelmäßig bei Spendenaktionen oder Gemeindeprojekten. Zu Gast in Jimmy Kimmels (57) Sendung berichtet der 53-Jährige außerdem von seiner Football-Liga, in der er es Kindern aus einkommensschwachen Familien ermöglicht, Sport zu treiben. Mit einem Lächeln erzählt er: "Es macht mich total emotional, weil diese Kinder ihre Träume verwirklichen können." Einige ehemalige Spieler seien inzwischen sogar erfolgreiche Athleten in der NFL.

Anders als viele andere Hip-Hop-Stars ist Snoop seit 27 Jahren glücklich verheiratet. Im Gespräch mit People schwärmte er im vergangenen Herbst von seiner Herzdame Shante Broadus (53): "Sie ist eine großartige Mutter, eine wunderbare Großmutter, eine ausgezeichnete Ehefrau und eine tolle Freundin."

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Getty Images Shante Broadus und Snoop Dogg bei der "Gladiator II"-Premiere

