Snoop Doggs Tochter Cori Broadus erwartet ihr erstes Baby

Das sind doch mal wundervolle Nachrichten: Die Tochter von Rapper Snoop Dogg (53), Cori Broadus (25), erwartet ihr erstes Baby! Gegenüber E! News verrät sie, dass sie bereits Ende Oktober von der Schwangerschaft erfahren hat. "Das Baby ist eine komplette Überraschung, aber wir sind so glücklich", meint sie im Interview. Aktuell ist sie im vierten Monat und fühlt sich total gut, obwohl sie sich aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung Sorgen macht. Denn aufgrund der chronischen Erkrankung birgt eine Schwangerschaft viele Risiken für die Unternehmerin.

Der Promi-Spross verrät im Interview auch schon, ob sie sich über eine Tochter oder einen Sohn freuen darf. "Ich bekomme ein Mädchen", meint sie. Darüber hat sich die gesamte Familie gefreut – auch Snoop Dogg. "Meine Mama und mein Vater sind sehr aufgeregt, dass ihr kleines Mädchen ein Baby bekommt. Obwohl mein Papa sich eigentlich einen Enkel gewünscht hätte", merkt sie an. Wie das Magazin außerdem berichtet, fühlt sich Cori mehr als bereit dafür, Mutter zu werden. Sie möchte ihrer Tochter so viel Liebe wie möglich zeigen und ihr von klein auf beibringen, dass sie wunderschön ist.

Mit diesem Thema hat Cori selbst nämlich auch zu kämpfen. Die Tochter des "Drop It Like It's Hot"-Rappers kämpft schon seit vielen Jahren mit ihrem eigenen Körperbild. Doch zusammen mit ihrem Partner Wayne Deuce möchte sie aktiv gegen diese negativen Gedanken vorgehen. Im Interview betont sie, dass ihr Verlobter sich schon freue, jemanden zu haben, der so aussieht wie seine Herzdame. "Er weiß, dass sie wunderschön sein wird, und er kann es kaum erwarten, Dinge für sie zu bauen und ihr alle Liebe der Welt zu geben", schwärmt sie von ihrem Partner.

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

