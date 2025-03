Snoop Dogg will zwischen William und Harry Frieden stiften

Snoop Dogg (53) ist offenbar harmoniebedürftiger, als sein Image vermuten lässt: Der Rapper setzt derzeit alles daran, die zerrüttete Beziehung der Brüder Prinz William (42) und Prinz Harry (40) zu kitten. Laut Mirror erklärte er: "Sie sind Brüder, Mann. Das Leben ist zu kurz, um die Dinge nicht in Ordnung zu bringen." Der Musiker, der die Royals seit Jahren persönlich kennt, fügte hinzu: "Wenn Snoop helfen kann, lasst es uns tun." Bereits zum Junggesellenabschied von William sei er eingeladen worden, konnte damals aber nicht kommen. Nun betonte der gebürtige Kalifornier: "Wenn sie mich jetzt brauchen, bin ich für sie da."

Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus heißt, pflegt enge Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten weltweit – besonders im Vereinigten Königreich. So habe er auch zu David Beckham (49) und seiner Familie ein tiefes freundschaftliches Verhältnis, das seit Jahrzehnten besteht. "David ist kein Freund mehr für mich, er ist ein Bruder", erzählte der Musiker laut dem Magazin. Die beiden verbinde nicht nur die Liebe zu Sport, Musik und Essen, sondern auch die gemeinsame Erfahrung, Väter zu sein. Snoop erinnerte sich im Interview daran, wie die Beckham-Sprösslinge heranwuchsen, und betonte, dass "Onkel Snoop" auch heute noch immer für sie da sei.

Trotz früherer Konflikte mit der britischen Einwanderungsbehörde bezeichnet Snoop das Vereinigte Königreich als sein "zweites Zuhause". In der Vergangenheit stand sogar eine Teilnahme als Juror bei der UK-Castingshow "The X Factor" im Raum, die jedoch nicht realisiert wurde. Seither hat sich der 53-Jährige offenbar neue Talente angeeignet: "MasterChef, Bake Off, ganz egal – ich bin bereit", scherzte Snoop laut Mirror über seine neu entfesselte Liebe zur Kulinarik. Ob er eines Tages tatsächlich die Chance bekommen wird, sein Können am Herd im TV unter Beweis zu stellen, bleibt spannend.

Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York

Getty Images Snoop Dogg, US-amerikanischer Rapper

